Incidente mortale a Marzeno di Brisighella: auto impatta contro centralina elettrica, muore 63enne

Gravissimo incidente questa mattina, lunedì 22 febbraio, a Marzeno di Brisighella: poco prima delle 7, uomo di 63 anni, era alla guida di una Fiat Punto, quando, nei pressi di via Pietramora, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del veicolo ed è finito contro contro una centralina elettrica posta a bordo della carreggiata.

Il suo corpo senza vita, all’interno dell’auto incidentata è stato notato da un passante, che ha immediatamente allertato soccorsi e forze dell’ordine.

I sanitari di Romagna Soccorso sono prontamente intervenuti con un’ambulanza e un’auto con il medico a bordo, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale della Romagna Faentina per i rilievi di rito.