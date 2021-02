Nuovo decreto: divieto di spostamento tra Regioni prorogato fino al 27 marzo

Come riporta una nota dell’Ansa, il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge Covid che proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo. Confermata la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni. Stop agli spostamenti in zona rossa verso abitazioni private.

Resta nelle zone gialle e arancioni la possibilità, una sola volta al giorno, di spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5 e le ore 22, in massimo due persone, con i figli minori di 14 anni.