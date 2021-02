Attimi di paura in via della Carmen a Ravenna, questa mattina, lunedì 22 febbraio, in seguito ad un principio di incendio in un appartamento al quarto piano di una palazzina.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno notato una colonna di fumo uscire dall’abitazione. Secondo le prime informazioni, in casa non vi era nessuno e ad innescare l”incendio potrebbe essere stato il mal funzionamento di una stufa a pellet.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con diversi mezzi, tra cui l’autoscala, affiancati dalla Polizia di Stato. Nell’arco di poco tempo la situazione è stata messa in sicurezza e scongiurato che potesse peggiorare.