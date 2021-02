Trovato corpo senza vita nell’Arno: è di un 63enne di Faenza

Come riporta un articolo de La Nazione Firenze, questa mattina nell’Arno è stato ritrovato il cadavere di un uomo. Dalle prime informazioni pare che si tratti di un 63enne residente a Faenza: sembra che ieri l’uomo si fosse allontanato dall’ospedale di Forlì dove era stato accompagnato dalla sorella per ricoverarsi per un intervento chirurgico previsto per oggi. La salma è stata portata all’Istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi per gli accertamenti autoptici del caso.