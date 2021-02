‘Benvenuto a Russi’, kit per i nati nel 2021 e per i loro genitori

“Abbiamo fortemente voluto questo progetto per accogliere e dare il benvenuto ai nuovi nati del 2021 ed ai loro genitori ai quali abbiamo donato un piccolo pensiero” scrive la Sindaca di Russi Valentina Palli sulla sua pagina facebook.

“Cari genitori – aggiunge la Sindaca – sono molto contenta di dare il benvenuto a Russi ai bimbi e alle bimbe nuove arrivate! Abbiamo pensato di offrirvi un kit di ‘Benvenuto a Russi’ per accompagnarvi in questa nuova e bellissima esperienza, quale augurio per una vita serena e ricca di soddisfazioni. Il kit di ‘Benvenuto a Russi’ contiene un libro da leggere ad alta voce ai bimbi dalla più tenera età; una guida ‘Benvenuti a Russi. Guida per i genitori e per i futuri cittadini’; il pieghevole dedicato al Nido d’Infanzia Comunale A.P. Babini; la Carta ‘Benvenuti a Russi’, un tesserino di riconoscimento per le famiglie dei nuovi nati del Comune di Russi che dà diritto ad una serie di benefici e agevolazioni utilizzabile fino al compimento dei 3 anni del bambino/a. Sul sito del Comune di Russi troverete i negozi aderenti all’iniziativa e il modulo per richiedere il “Permesso Rosa”. Ad ogni nuova nata e nuovo nato della nostra città, verrà donato questo piccolo pensiero con grande affetto”.