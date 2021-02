Covid a Riolo Terme: nuove misure per l’accesso agli uffici comunali

In relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica da Coronavirus, il Comune di Riolo Terme adotterà nuove misure per la gestione degli ambienti di lavoro, in conformità con le indicazioni emerse a livello nazionale, di richiamo a comportamenti responsabili.

Gli uffici riceveranno il pubblico SU APPUNTAMENTO. L’utente verrà comunque accolto, pur senza prenotazione, qualora l’ufficio non sia impegnato con un altro utente o in riunione.

Gli utenti, spiegano dal Comune, saranno tenuti a indossare la mascherina, senza la quale non potranno accedere ai locali e dovranno poi sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea, che potranno rilevare allo scanner posizionato sull’apposita colonnina collocata all’ingresso del Municipio.

L’accesso sarà vietato nel caso in cui la temperatura risultasse superiore a 37,5° e a quanti si rifiuteranno di misurarla. Gli utenti dovranno presentarsi all’orario fissato per evitare l’affollamento dei locali e degli spazi dedicati all’attesa. Le nuove disposizioni di accesso agli uffici nelle sedi comunali entreranno in vigore da lunedì 1 marzo 2021.

Questi i numeri del Comune di Riolo Terme presso i quali prenotare un appuntamento: