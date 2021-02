Ripristino Ponti Via Baiona. Maiolini (Gruppo Misto): previste anche “appendici laterali” per ciclisti e pedoni?

Il consigliere del Gruppo Misto Marco Maiolini ha depositato un Question Time, nel quale chiede al Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, se nell’intervento per il ripristino tecnologico e il risanamento strutturale dei due ponti in via Baiona, siano previste anche appendici laterali per pedoni e ciclisti, visto che “quei ponti sono utilizzati da turisti e da lavoratori che vi transitano per recarsi a Ravenna/Porto Corsini.

“In merito all’avvio di un intervento per il ripristino tecnologico e per il risanamento strutturale di due ponti in via Baiona, sul canale Magni, precisamente dopo lo svincolo che porta alla centrale Enel di Porto Corsini, venendo da Ravenna i ponti sono rispettivamente .

“Il progetto dell’Amministrazione comunale prevede un’ampia azione di monitoraggio e manutenzione di tutti i ponti del territorio, nonché “interventi di ripristino tecnologico e risanamento strutturale dei ponti A119 a due campate, e A118 a cinque campate, per ristabilire la funzionalità degli stessi, togliere le limitazioni di portata a 32 tonnellate, attualmente vigenti, e rendere i ponti idonei a sopportare carichi di Prima categoria, ricreando le migliori condizioni di sicurezza possibili per la viabilità – sottolinea Maiolini -.

In consigliere comunale chiede “se nei lavori è anche prevista la messa in sicurezza per ciclisti e pedoni, tramite “appendici laterali”, come richiesto anche dalla Proloco di Porto Corsini, visto che quei ponti sono utilizzati da turisti e da lavoratori che vi transitano per recarsi a Ravenna.