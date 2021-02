Scontro sulla E45 tra Ravenna e Cesena: perde la vita un 23enne. Strada temporaneamente chiusa

Oggi pomeriggio, poco prima delle 16.30, si è verificato un terribile incidente sulla corsia nord dell’E45, tra Ravenna e Cesena, nel quale ha perso la vita una persona.

Il violento scontro, avvenuto all’altezza di Borgo Faina, ha coinvolto un auto e un camion. Purtroppo per il ragazzo del ’97 alla guida dell’auto non c’è stato nulla da fare.

In seguito all’incidente la superstrada è stata chiusa: secondo una nota di Anas delle 18, è infatti temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le carreggiate la strada statale 3 bis nel Comune di Ravenna la km 247,000.

Il traffico diretto a Roma è deviato sulla via Disamo, mentre per i mezzi diretti verso Venezia è istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Standiana (km 243,300)

La chiusura, spiegano da Anas, si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.