Scontro tra una bici e un camion nel faentino: muore ciclista

Dopo il terribile scontro sull’E45 in cui ha perso la vita un 23enne, oggi pomeriggio è avvenuto un altro incidente mortale sulle strade della Provincia di Ravenna: intorno alle 17.30 a Faenza, in via Reda all’altezza del civico 89, una bici si è scontrata con un camion che trasportava materiali agricoli. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio.

Nonostante il repentino intervento dei sanitari del 118, intervenuti sul posto con automedica, ambulanza ed elimedica, il ciclista, un uomo di 73anni, purtroppo è deceduto sul posto nonostante i sanitari abbiano cercato di rianimarlo a lungo. Sul luogo, presenti anche i Carabinieri per regolare la viabilità e la Polizia della Romagna Faentina per i rilievi.