Casi positivi ancora in crescita a Lugo: colpite anche due scuole. Il sindaco: “Controlli intensificati”

A Lugo, anche ieri, si son contati 18 nuovi casi di contagio da coronavirus, i numeri continuano a crescere, in linea con quel che accade nel resto della provincia. Come precisa il sindaco, Davide Ranalli, si tratta di persone con lievi sintomi o asintomatiche, tutte in isolamento domiciliare. Tra questi, due casi sono imputabili a persone che frequentano, per studio o per lavoro, non è stato precisato, le scuole Fermi di Voltana e Baracca di Lugo.

“I ricoveri in terapia intensiva in Emilia-Romagna hanno superato le 200 persone – commenta il sindaco -. La diffusione del virus è ancora troppo elevata, una situazione che ha portato territori anche a noi vicini a limitazioni ancora più dure. Sappiamo bene le difficoltà che questa emergenza da un anno crea a tutti i cittadini”.

“Credetemi – conclude Ranalli -, da mesi lavoriamo per sostenere famiglie e imprese duramente colpite da questa terribile pandemia. I contagi ancora alti ci chiedono però ancora attenzione e il pieno rispetto delle disposizioni in vigore. Noi, da parte nostra, abbiamo intensificato i controlli sul territorio per far rispettare le normative anti covid. Non possiamo abbassare la guardia, questo virus non ce lo permette”.