Cervia, OdG unitario per Commissioni pubbliche accessibili anche da remoto e per la cittadinanza italiana a Zaki

I Gruppi consiliari Movimento 5 Stelle Cervia, Lega Salvini Premier, Partito Democratico, Cervia Domani – PRI, Insieme per Cervia e Cervia Ti Amo hanno approvato all’unanimità l’Ordine del giorno per la realizzazione di un percorso di confronto per tenere Commissioni pubbliche accessibili anche da remoto. Nell’OdG si legge: “Chiediamo che venga indetta – in tempi ragionevolmente brevi – una specifica riunione all’interno della Commissione di competenza, affinché si possa avviare il percorso di confronto tra i gruppi consiliari e gli organi preposti, che porti alla redazione di una formale richiesta di modifica del Regolamento comunale in base alle richieste di cui sopra. Che tale riunione di Commissione abbia in oggetto il tema della predisposizione delle varie Commissioni pubbliche alla partecipazione del cittadino da remoto e come finalità quella di favorirne l’attuazione, nelle modalità che verranno reputate più opportune.”

Con un altro OdG gli stessi gruppi consiliari affermano: “chiediamo il conferimento, come atto simbolico e soprattutto politico, della cittadinanza italiana a Patrick George Zaki, riconoscendo in lui valori fondanti del nostro territorio e delle nostre istituzioni quali la libertà di studio, la libertà di espressione, la libertà di pensiero e la libertà alla partecipazione pubblica. Esprimiamo apprezzamento per le azioni promosse dalle Università di Bologna e Granada per chiedere la liberazione di Patrick, manifestiamo vicinanza e solidarietà ai familiari e agli amici di Patrick.”