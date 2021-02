Cervia, Poste italiane: dal 1° marzo al 3 aprile lavori nell’ufficio postale di Milano Marittima

Poste Italiane comunica che dal 1° marzo al 3 aprile l’ufficio postale di Cervia – Milano Marittima resterà chiuso per lavori di ristrutturazione. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni, compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi presso la sede centrale di Cervia in via Giordano Bruno, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, e dotata anche di ATM Postamat in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.

L’ufficio postale di Milano Marittima riaprirà martedì 6 aprile con i consueti orari.