È Lorenzo Campanini, infermiere della Pubblica Assistenza di Ravenna, il giovane deceduto nel tragico incidente lungo la E45

Aveva addosso ancora la divisa da infermiere. Aveva da poco finito il turno alla Pubblica Assistenza di Ravenna, dove lavorava come infermiere, quando all’improvviso Lorenzo Campanini, 24 anni, ha perso il controllo della vettura su cui viaggiava, lungo la E45, tra Ravenna e Cesena. La sua auto, per cause non ancora accertate, si è scontrata contro un camion e il giovane ha perso la vita.

Secondo quanto appreso finora, all’altezza di Borgo Faina, forse la velocità o una perdita di controllo improvvisa del veicolo potrebbe aver innescato l’incidente. Il ragazzo, nel tentativo di recuperare il controllo dell’auto, ha colpito con la ruota anteriore lo spigolo del jersey. La sua Golf ha letteralmente preso il volo, mentre nella direzione opposta giungeva un camion. Lo scontro è stato inevitabile.

All’arrivo del 118 Lorenzo era già deceduto. Il camionista, sotto shock, è stato invece trasportato in ospedale per accertamenti. Lorenzo Campanini era da qualche mese residente a Cesena e lavorava a Ravenna, ma era originario di Montecchio e cresciuto a Cerezzola di Canossa in provincia di Reggio Emilia.