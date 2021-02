Faenza. ‘Libraia per un giorno’, alla Bottega Bertaccini Monica Zauli presenta il volume ‘Della stessa Natura. Storie di uomini e piante’

Prosegue la piccola rassegna letteraria “Libraia per un giorno” alla Bottega Bertaccini di Faenza, una occasione per incontrare quattro scrittrici dal vivo, nel pieno rispetto delle norme (accessi limitati, distanziati, mascherati e igienizzati).

Sabato 27 febbraio, dalle ore 17 in avanti, sarà ospite Monica Zauli col suo libro “Della stessa Natura. Storie di uomini e piante” (Carta Bianca, € 18,00). Estate 2020: ancora una volta l’autrice si trova in Salento per trascorrervi una parte della stagione calda. Quest’anno però ha un profondo dolore nell’anima perché una delle sue amiche del cuore, Annalisa, sta combattendo una battaglia molto dura. Rimanerle accanto non è possibile, anche per l’emergenza sanitaria che funesta l’Italia di questi mesi, ma il bisogno di starle comunque vicino, in qualsiasi modo, è un’urgenza insopprimibile. La comune passione e la spiccata sensibilità di entrambe per il mondo della natura diventa allora la scintilla che spingerà Monica sulle strade del Salento, terra ancora per certi aspetti ancestrale e primordiale, alla ricerca di racconti antichi o speciali, intessuti del rapporto tra l’uomo e il mondo vegetale da raccontare all’amica, sera dopo sera.

Durante tutta la giornata all’interno della libreria saranno esposti alcuni disegni originali che l’autrice ha realizzato per il libro.

Monica Zauli, laureata in architettura, ha progettato giardini e architetture in Italia e all’estero. E’ autrice di libri nei quali coniuga l’arte con il tema dei viaggi.

I prossimi appuntamenti

Il programma di “Libraia per un giorno” ospiterà anche sabato 6 marzo, dalle ore 17 il là, saremo con Rosarita Berardi e la sua nuova pubblicazione “Stravaganze faentine. Passeggiando per la città” (Il Ponte Vecchio); sabato 13 marzo, sempre alle 17, Giuliana Pisotti porterà le sue “100 idee per cucinare in Romagna” (Tempo Al Libro).

Prossimamente è in programma una diretta Facebook con Giuseppe Casadio e il suo libro “Dietrich Bonhoeffer. Il coraggio e la responsabilità”.

“Insieme al Circolo Arci Prometeo (chiusi anche loro come cinema, teatri e altri circoli) abbiamo organizzato alcuni incontri on line per presentare le ultime pubblicazioni di alcuni autori locali. Il primo dei nostri appuntamenti è previsto per giovedì 11 marzo 2021, a partire dalle ore 20,30: sulla pagina FB di Prometeo ospiteremo Giuseppe Casadio autore del libro “Dietrich Bonhoeffer. Il coraggio e la responsabilità”, recentemente uscito per l’editore Diogene Multimedia e già disponibile in libreria. Il teologo e filosofo tedesco (1906-1945), che pagò con la vita la sua partecipazione alla resistenza al nazismo, realizzò durante la prigionia una serie di scritti che sarebbe stata poi raccolta nel volume “Resistenza e resa”, la sua opera più famosa, in cui rifletteva sul rapporto tra fede e azione, tra religione e mondo. Della vita e del lavoro di Bonhoeffer si occupa Giuseppe “Beppe” Casadio, faentino, coordinatore per oltre dieci anni delle politiche del lavoro per conto della segreteria nazionale della Cgil. E’ stato componente del Cnel nella VIII Consiliatura (2005-2010), presidente della Commissione per le politiche del lavoro e dei settori produttivi, e dal 2013 del Comitato scientifico del Premio Liberetà, rassegna letteraria di manoscritti dedicati alla memoria di «vite di lavoro e di impegno sociale». A dialogare con l’autore ci saranno lo studioso locale Mattia Randi e Samuele Marchi, vicedirettore del settimanale “Il Piccolo”, che ringraziamo per la collaborazione” riporta la nota.