Interruzione temporanea della circolazione sulla provinciale 118 Dismano a San Zaccaria per lavori nell’intersezione con via Nuova

La Provincia di Ravenna ricorda che da lunedì 1 marzo a domenica 21 marzo 2021 verrà sospesa la circolazione lungo la strada provinciale 118 Dismano in corrispondenza dell’innesto con Via Nuova nell’abitato di San Zaccaria per consentire lo svolgimento, in sicurezza, delle operazioni di demolizione dell’esistente ponte sullo scolo consorziale Torricchia e di posa in opera e varo del nuovo manufatto.

Il transito dei veicoli sarà deviato nella seguente modalità:

i veicoli provenienti da Ravenna e diretti a Cesena lungo la SP 118 Dismano giunti nei pressi dell’abitato di San Zaccaria devieranno in sinistra sulla SP 3 Gambellara in direzione Castiglione di Ravenna ove si immetteranno sulla SP 254R di Cervia in direzione Forlì, percorrendola fino a giungere al centro abitato di Casemurate dove rientreranno sulla SP118 Dismano;

i veicoli provenienti da Cesena e diretti a Ravenna lungo la SP118 Dismano, giunti al centro abitato di Casemurate devieranno sulla SP 254R di Cervia in direzione Cervia e la percorreranno fino a giungere all’abitato di Castiglione di Ravenna dove si dovranno immettere sulla SP 3 Gambellara in direzione Ravenna e percorrerla fino a giungere sulla SP 118 nei pressi dell’abitato di San Zaccaria;

inoltre, itinerario alternativo “consigliato” per il traffico diretto, lungo la SP 118 Dismano, da Ravenna a Cesena costituito dalla SS 3 Tiberina – E45 Orte-Cesena-Ravenna attraverso gli svincoli di Osteria e di Casemurate.

I veicoli diretti a Via Nuova potranno accedervi percorrendo la Via Erbosa attraverso la connessione con la SP 2 di Cervia se provenienti da Forlì – Cesena o la Via Becchi Tognini se provenienti da Ravenna. Le modiche dei percorsi del trasporto pubblico locale e mezzi scolastici sono visionabili sui siti del Comune di Ravenna (https://www.comune.ra.it/) e della Provincia di Ravenna (http://www.provincia.ra.it/).