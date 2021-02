Potentialpark 2021: Hera sul podio per capacità di attrarre i talenti

A poche settimane dalla certificazione Top Employer, ottenuta dal Gruppo Hera per il 12° anno consecutivo, e per il secondo come prima assoluta in Italia, la multiutility si conferma ancora tra le aziende con maggiore capacità di attrarre i talenti. A decretarlo è l’edizione 2021 italiana dello studio Online Talent Communication, realizzato dalla società di ricerche svedese Potentialpark, che ogni anno stila la classifica delle imprese che, attraverso la comunicazione online, risultano più attraenti per candidati in cerca di lavoro.

Nell’edizione 2021 di Potentialpark la multiutility si è aggiudicata il secondo posto assoluto in Italia, migliorando ancora il proprio posizionamento nella classifica generale. Ottimi i risultati ottenuti anche nelle categorie specifiche: primo posto nella categoria “Career Website”, grazie ai continui miglioramenti apportati alla sezione “Lavora con noi” del sito aziendale (https://www.gruppohera.it/gruppo/lavora-con-noi). La multiutility mantiene inoltre il secondo posto nella categoria Mobile, per la facilità con cui i candidati possono candidarsi utilizzando un cellulare/smartphone.