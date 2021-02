Russi: positività di un docente della scuola media

Come riporta la sindaca di Russi Valentina Palli, è emersa oggi pomeriggio – e verrà registrata nei conteggi di domani – la “positività di un docente della scuola media. Questo docente insegna nella classe che già era in didattica a distanza per la positività di uno studente.”

L’Ausl, informa la sindaca, “sta ricostruendo le classi presso le quali tale insegnante ha prestato servizio che paiono essere due. Se così fosse, gli studenti di queste due classi dovranno essere anche essi posti tutti in didattica a distanza cautelativa, fino all’esito dei tamponi L’Istituto Comprensivo provvederà tempestivamente ad informare i genitori delle classi coinvolte”.