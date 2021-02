Tardi (CambieRà): OMC rinviato a settembre. Dove? La costruzione del nuovo Palasport sarà conclusa?

Samantha Tardi, capogruppo di CambieRà in Consiglio comunale a Ravenna, ha depositato un Question time, nel quale chiede a Sindaco e Giunta delucidazioni in merito alle tempistiche per la conclusione dei lavori del nuovo palasport di Ravenna, nell’area del pala de Andrè.

La Tardi prende spunto dalla notizia, diffusa nei giorni scorsi dalla stampa locale, in merito al posticipo a settembre 2021 dell’OMC. “Pur considerando molto positivamente la scelta intrapresa, è difficile non rammentare come le scorse edizioni si siano sempre svolte presso il Pala De Andrè, con l’installazione di una tensostruttura imponente nell’area esterna per consentire di svolgere al meglio questa importantissima manifestazione.

La capogruppo chiede: “Quale sia il luogo esatto in cui si pensa di svolgere la manifestazione nel prossimo settembre, considerando che, in questo momento, tutta l’area esterna al Pala De Andrè, è divelta dal cantiere per la costruzione del nuovo palasport? “Per settembre i lavori saranno conclusi e l’area fruibile grazie alla costruzione in tempi record del nuovo palasport?” domanda.