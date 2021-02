Vaccinazioni covid: servizio accompagnamento di utenti impossibilitati a raggiungere sedi vaccinali. Da lunedì centralino per prenotare trasporto

Sono stati predisposti dal Comune di Ravenna in collaborazione con le associazioni di volontariato e quelle di categoria di taxisti e noleggiatori con conducente due servizi per il trasporto delle persone impossibilitate a raggiungere in autonomia le sedi vaccinali.

Trasporto con mezzi delle associazioni di volontariato

Riguarda l’accompagnamento degli utenti con i mezzi di trasporto delle associazioni che si sono rese disponibili e che storicamente si occupano del trasporto di anziani. A tal fine da lunedì 1 marzo, dalle 9 alle 15, sarà attivo un centralino rispondente ai numeri 351.0516641 e 351.0262915 a cui gli anziani dei Comuni di Ravenna, Russi e Cervia potranno fare riferimento per prenotare il servizio di trasporto verso le sedi vaccinali oppure scrivendo alla mail accompagnamentivaccini@gmail.com

Il centralino verrà gestito da Auser Volontariato Ravenna che è alla testa di un coordinamento di otto associazioni aderenti (Pubblica assistenza Russi, Pubblica assistenza Ravenna, Pubblica assistenza Cervia, Croce giallo blu Cervia, Croce Rossa Ravenna, Ada Ravenna, Anteas Ravenna).

Grazie al coordinamento delle associazioni e alla prenotazione attraverso i numeri dedicati sarà possibile un uso razionale dei mezzi e dei volontari presenti sul territorio con l’applicazione di una tariffa di servizio uguale per tutti, che ammonta a 10 euro sul territorio comunale e a 0,40 centesimi al chilometro per accompagnamenti fuori dal comune.

Il personale si recherà sul luogo indicato dagli utenti per essere prelevati, accompagnati al punto vaccinale e poi riportati alla propria abitazione. Inoltre, secondo l’accordo, i volontari, all’interno del centro vaccinale, resteranno con l’utente tutto il tempo dando una mano anche nel disbrigo delle operazioni preliminari alla vaccinazione. Ovviamente il trasporto si svolgerà nel rispetto di tutte le misure anti-covid e, dopo ogni viaggio, i mezzi verranno sanificati.

Trasporto con servizi di taxi e noleggio

Per chi invece non ha stretta necessità di un trasporto-sanitario, ma ha bisogno di essere semplicemente accompagnato, è alla firma una convenzione, frutto di un protocollo d’intesa con le principali compagnie di taxi e noleggio con conducente (NCC), per abbattere del 50% i costi di trasporto delle corse effettuate da parte di soggetti più fragili e vulnerabili che devono raggiungere le sedi vaccinali. A tale scopo saranno predisposti i cosiddetti “voucher taxi” e/o ”buoni viaggio” che consisteranno in tagli da 5 euro con spesa massima consentita di 20 euro per ciascun viaggio. Ad ogni avente diritto saranno quindi assegnati 20 voucher/buoni viaggio, del valore complessivo di 100 euro.

A breve saranno fornite tutte le informazioni utili per usufruire del servizio.

Il Comune dispone per l’organizzazione di tale servizio della somma di 247.274 euro.

“L’avvio delle vaccinazioni anticovid per le fasce d’età più anziane – spiega l’assessora ai Servizi sociali Valentina Morigi – ha reso doverosa la considerazione che diversi utenti potrebbero non avere la possibilità di raggiungere autonomamente il punto vaccinale e non poter contare su parenti o amici disponibili ad accompagnarli. Per questo è stato aperto un tavolo con le associazioni di volontariato e le categorie di taxisti e noleggiatori che operano sul territorio per predisporre servizi di trasporto dedicati a prezzi calmierati. Le associazioni di volontariato si sono immediatamente adoperate e si è creata una perfetta sinergia che consentirà nei prossimi giorni di raggiungere l’obiettivo dell’operatività dei servizi di chiamata tramite centralino e di trasporto. Mi preme ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per raggiungere un obiettivo così importante che testimonia ancora una volta lo spirito di solidarietà che caratterizza la comunità ravennate”.