Cominciano oggi le vaccinazioni in anticipo degli ultra 80enni delle zone arancioni. 271 solo i riolesi

Sono 271 gli ultraottantenni riolesi che tra oggi e domani si faranno somministrare il vaccino anticovid nella casa della salute di Castel Bolognese. Si tratta dell’anticipo vaccinale, garantito a tutti i cittadini con più di 80 anni residenti nei territori diventati “zona arancione scuro”. Per la provincia di Ravenna, per ora rientrano Riolo Terme nel faentino, Bagnara, Conselice e Massa Lombarda, nel lughese.

Per chi non avesse ancora fatto in tempo a segnarsi, il sindaco del paese, Alfonso Nicolardi, segnala che c’è tempo anche questa mattina, sabato 27 febbraio, contattando dalle 7.30 alle 13.30 il CupTel al numero 800 002 255. Anche la Farmacia Bernardi di Riolo Terme in via straordinaria accetterà le prenotazioni vaccinali.

Nicolardi lancia poi un nuovo accorato appello ai suoi concittadini, attraverso il racconto di una telefonata intercorsa con un riolese ammalato di covid: “durante il mio consueto giro di telefonate – spiega il sindaco -, per aggiornarmi sulle condizioni di coloro che si trovano a combattere contro il Covid, ho scambiato 10 minuti con una persona nostra concittadina, che ha avuto necessità di essere ricoverata in ospedale. Mi ha invitato ancora a rivolgere ai riolesi un appello”.

“In un attimo di sconforto – aggiunge il sindaco -, dopo quasi un anno di inviti alla prudenza, gli ho confidato la mia perplessità nel riscontrare ancora in troppe persone, la mancata percezione del pericolo derivante dal Covid. A quel punto la sua richiesta si è fatta ancora più accorata:

Devi dire ai riolesi di stare attenti, perchè questo virus è tremendo!”.

“Io ho raccolto il suo invito a veicolare questo suo messaggio di prudenza – conclude Nicolardi -, ma spero che tutti noi sappiamo mettere in pratica questo ammonimento e prestiamo vera e massima alle iper-note precauzioni. A partire dall’evitare frequentazioni fuori dal proprio nucleo familiare, dal distanziamento tra le persone, dall’uso corretto della mascherina, fino all’igiene delle mani”.