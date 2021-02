Faenza. Lunedì 8 marzo primula in omaggio per i clienti al Centro commerciale Le Cicogne

Lunedì 8 marzo, a partire dalle ore 11.00, al Centro commerciale Le Cicogne verrà offerta, fino a esaurimento scorte, una graziosa primula a ogni cliente che sarà in possesso del buono omaggio. Da martedì 2 a venerdì 5 marzo, infatti, per ogni acquisto superiore a 5 euro verrà lasciato a ogni cliente un coupon, valido per la sola giornata dell’8 marzo, dalle ore 11.00.

La Giornata internazionale della donna ricorre l’8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo.