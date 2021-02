Focolai di covid a scuola fanno impennare la curva dei contagi a Cervia. Anche ieri, venerdì 26 febbraio, 35 nuovi casi

Già da diversi giorni i numeri dei contagi a Cervia segnano soglie preoccupanti: 10 giorni fa furono segnalati 16 casi, 5 giorni fa 15, 4 giorni fa 12 e negli ultimi tre giorni se ne sono registrati 88.

Come segnalato dal sindaco della città, Massimo Medri, sembrerebbe che a destare preoccupazione sia la situazione delle scuole: “Per la maggior parte si tratta di focolai in scuole di diverso ordine e grado, stiamo monitorando la situazione ora per ora al fianco di AUSL”, scriveva Medri un paio di giorni fa.

Anche oggi ribadisce: “stiamo registrando diversi contagi all’interno delle scuole, di ogni ordine e grado, la situazione è ad oggi monitorata giornalmente da AUSL. Si stanno rigorosamente applicando i protocolli di legge validi per le strutture scolastiche”.