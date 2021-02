Giovedì 4 marzo incontro online con Giuseppe De Marzo, referente di Libera alle politiche sociali

I coordinamenti provinciali di Libera Forlì Cesena, Ravenna e Rimini assieme al Comune di Cesenatico, vi danno appuntamento online dalle ore 18 alle ore 19 del 4 marzo per sensibilizzare il territorio e porre maggiore attenzione ai fenomeni criminali presenti in tempo di Covid19.

“La situazione è decisamente preoccupante, nuove fragilità si aggiungono a quelle ormai croniche: la crisi economica accentuata dal fermo Covid19 fa chiudere attività, favorisce veloci e poco chiari cambi di proprietà, facilita azioni di sfruttamento nel mondo del lavoro, riduce spesso le imprese ad accettare aiuti da società e/o persone sconosciute. Situazioni esistenti ma poco denunciate dove spesso la vergogna, prima ancora dell’orgoglio, apre la strada al crimine. L’usura entra prepotentemente nelle vite quotidiane di troppe persone, mentre tante altre incrementano, facilitate dal caos che la pandemia sta producendo, i loro guadagni con azioni illegali. Questo stato di cose non fa che accentuare ulteriormente la divaricazione tra le classi più deboli e quelle più ricche, l’ingiustizia sociale aumenta in modo esponenziale sia in Italia, sia nel resto del mondo. I vaccini, ci sono veramente per tutti? Sono assicurati per i più poveri o c’è una salute di serie A e una salute di nessuna serie? Inoltre, può esistere una Giustizia Sociale senza una Giustizia Ambientale?” riporta la nota di Libera Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena.

A queste domande risponderà Giuseppe De Marzo, referente nazionale di Libera alle politiche sociali, coordinatore nazionale della “Rete dei numeri pari”, economista ecologico e scrittore; l’occasione sarà una tappa nel cammino verso il 21 marzo 2021, XXVI Giornata della Memoria e Dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia.

A dialogare con De Marzo ci saranno Mercedes Nicoletti, Carlo Garavini e Franco Ronconi, referenti dei Coordinamenti Libera di Rimini, Ravenna e Forlì Cesena. Interverrà il Sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli

Per collegarsi il link è il seguente: https://www.facebook.com/comunecesenatico