Mercato Coperto Ravenna: aperta la cioccolateria coi prodotti dell’azienda forlivese Gardini. Presto l’abbinamento coi liquori Spadoni

Nuovo matrimonio all’insegna della qualità dei prodotti sapientemente mixati tra innovazione e tradizione. Si spiega così la new entry del Mercato Coperto di Piazza Costa, a Ravenna, aperta al pubblico da questo weekend. Si tratta della cioccolateria (al momento ‘gustabile’ per asporto) collocata all’ingresso del Mercato Coperto, tra il bar e la gelateria. Una risposta anche al difficile momento che il Paese sta attraversando a causa della pandemia: reagire investendo, innovando, puntando sulla ripresa.

Punto di forza della nuova offerta sono i prodotti a base di cioccolato dell’azienda Gardini di Forlì, uno dei principali marchi capaci di fondere assieme artigianalità e innovazione. Per cogliere il legame con il territorio romagnolo, basta sfogliare il palmares dell’azienda che oggi propone le sue cioccolate al Mercato Coperto: medaglia d’oro per il cioccolato al latte con sale dolce di Cervia e liquerizia; Argento per il cioccolato al latte e olio evo di Brisighella; altro Argento con il cremino bigusto con noci di Romagna. Gli abbinamenti non finiscono qui: ci sono le praline al cioccolato con mostarda cesenate in Gin Primo, i classici ‘cuore fondente’, ‘caramello’, ‘fave di cacao’, ‘marrone’.

La cioccolateria proporrà anche i liquori della selezione Leonardo Spadoni che prossimamente daranno vita a prodotti ad hoc dove l’artigianalità dei cioccolati Gardini si fonderà con la ‘territorialità’ dei liquori di casa. In arrivo, a giorni, l’allestimento pasquale.