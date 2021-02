Coronavirus a Ravenna: oggi 210 casi, con 2 ricoveri, 27 guariti e nessun decesso. Più 3 le terapie intensive

INFORMATIVA SUI CASI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 28 FEBBRAIO

Nel territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 210 casi: si tratta di 107 maschi e 103 femmine; 97 asintomatici e 113 con sintomi; 208 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati. Nel dettaglio: 133 da contact tracing; 58 per sintomi; 18 per test volontari; 1 per rientro dall’estero. I tamponi eseguiti sono stati 1.848 per una media di 11,3 tamponi positivi ogni 100. Oggi la Regione non ha comunicato decessi. Dall’inizio della pandemia a Ravenna sono morte per cause legate al Covid 808 persone. Sono state comunicate 27 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 19.839. Il dato sulla distribuzione sul territorio è questo:

63 casi a Ravenna

56 a Faenza

21 a Cervia

12 Conselice

11 Massa Lombarda

8 Lugo

7 Castel Bolognese

6 Bagnacavallo

5 Riolo Terme

5 Russi

4 fuori provincia

4 Solarolo

2 Brisighella

2 Cotignola

2 Fusignano

1 Alfonsine

1 Sant’Agata sul Santerno

ANDAMENTO DELL’EPIDEMIA A RAVENNA: CONFRONTO DEI DATI DELLE ULTIME 6 SETTIMANE

Settimana 17 – 23 gennaio 2021

11.053 TAMPONI

677 CASI POSITIVI (6,1% del totale dei tamponi)

58 MORTI

1.365 GUARITI

Settimana 24 – 30 gennaio 2021

10.904 TAMPONI

546 CASI POSITIVI (5,0% del totale dei tamponi)

45 MORTI

900 GUARITI

Settimana 31 gennaio – 6 febbraio 2021

9.827 TAMPONI

480 CASI POSITIVI (4,9% del totale dei tamponi)

28 MORTI

708 GUARITI

Settimana 7 – 13 febbraio 2021

9.914 TAMPONI

621 CASI POSITIVI (6,2% del totale dei tamponi)

19 MORTI

569 GUARITI

Settimana 14 – 20 febbraio 2021

10.748 TAMPONI

740 CASI POSITIVI (6,9% del totale dei tamponi)

18 MORTI

519 GUARITI

Settimana 21 – 27 febbraio 2021

14.240 TAMPONI

1.299 CASI POSITIVI (9,1% del totale dei tamponi)

11 MORTI

475 GUARITI

Nell’ultima settimana a Ravenna i contagi sono fortemente tornati a crescere. Anche il rapporto dei tamponi positivi rispetto al totale torna ad aumentare. Cala invece il dato dei decessi.

Per quanto riguarda l’incidenza della diffusione del virus fra la popolazione, in Italia abbiamo avuto finora circa 2.910.000 casi di Covid con un’incidenza di 48 casi ogni mille abitanti. In provincia di Ravenna i casi sono stati finora 19.630 e l’incidenza è di 50 casi ogni mille abitanti. In Emilia-Romagna con 258.007 casi l’incidenza è di 57 Covid positivi ogni mille. Ravenna ha un indice leggermente superiore alla media nazionale e inferiore alla media regionale.

Per quanto riguarda l’incidenza della mortalità da Coronavirus sulla popolazione, in Italia abbiamo avuto finora circa 97.500 morti con un’incidenza di 1,62 morti ogni mille abitanti. In provincia di Ravenna i morti sono stati 808 e l’incidenza è di 2,07 morti ogni mille abitanti. In Emilia-Romagna con 10.521 decessi l’incidenza è di 2,35 su mille. Ravenna ha un indice decisamente superiore alla media nazionale e inferiore alla media regionale.

LA SITUAZIONE IN REGIONE ER OGGI 28 FEBBRAIO

Su un totale di oltre 24.000 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, sono 2.610 i casi di positività registrati in Emilia Romagna. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da è al 10,6%. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 260.602 casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di è 41,3 anni.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 42.678 (+ 2.021 rispetto a ieri).



– LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 40.196 (+ 1.931).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 227 (+ 13 rispetto a ieri) così distribuiti: 9 a Piacenza (+1), 13 a Parma (invariato), 16 a Reggio Emilia (invariato), 48 a Modena (+2), 60 a Bologna (+4), 19 a Imola (invariato), 25 a Ferrara (+3), 9 a Ravenna (+3), 4 a Forlì (+1), 6 a Cesena (-1) e 17 a Rimini (invariato).

LE PERSONE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 2.255 (+ 77),

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite, sono 567 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 207.381.

I VACCINATI – Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente oltre 385.500 dosi; quasi 137.000 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 22 nuovi decessi: 1 a Piacenza (un uomo di 91 anni); 1 nella provincia di Parma (una donna di 93 anni); 4 a Reggio Emilia ( due donne di 69 e 89 anni e 2 uomini di 79 e 90 anni); 5 nel modenese (tre donne di 73, 91 e 94 anni e due uomini di 70 e 91 anni); 7 in provincia di Bologna (due donne di 79 e 92 anni e cinque uomini di 68, 77, 86, 89 e 96 anni); 1 a Ferrara (un uomo di 71 anni); 2 in provincia di Forlì-Cesena (2 uomini di 85 e 94 anni); 1 a Rimini (un uomo di 90 anni). Nessun decesso nell’imolese e in provincia di Ravenna. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.543.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: