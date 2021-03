Cervia piange la scomparsa di Suor Lucia delle “Suore della Carità”. Medri: “figura storica di rilevanza per tutta la comunità”

Cervia piange la scomparsa di Suor Lucia delle “Suore della Carità”. “Ho appreso con profondo dispiacere della scomparsa di Suor Lucia, una figura storica di particolare rilevanza per la comunità cervese e importante riferimento per la Parrocchia di Cervia e per le Suore di carità”con queste parole il sindaco di Cervia, Massimo Medri ha comunicato la scomparsa di Suor Lucia.

“Una donna dalla mente brillante, moderna e attenta ai cambiamenti, tanto che nonostante l’età, comunicava anche attraverso i social” la descrive il primo cittadino.

“Per tanti anni ha lavorato nell’Ospedale di Cervia come strumentista in sala operatoria insieme al dott. Pedrelli. Sempre pronta ad aiutare il prossimo con una parola o un gesto concreto. E’ stata per diverso tempo anche volontaria a Mensa amica e nei giorni di chiusura della struttura si occupava lei personalmente di confezionare i sacchetti pasto per i bisognosi. A nome personale e della città di Cervia, esprimo un sincero grazie a Suor Lucia e condoglianze a tutta la comunità religiosa” conclude Medri.