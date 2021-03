Brutto incidente questa mattina attorno alle 9 sulla Ravegnana, nella frazione di Ghibullo, poche centinaia di metri oltre villa Monaldina.

Due auto, una Volkswagen grigia e una Audi nera, provenienti da sensi di marcia contrapposti, si sono scontrate quasi frontalmente e hanno finito la propria corsa a bordo strada. La dinamica non è ancora stata chiarita con esattezza, ma l’incidente potrebbe essere stato causato da un sorpasso azzardato compiuto da una delle due auto.

Feriti i due conducenti, in modo serio ma non in pericolo di vita. Uno è stato trasportato con l’elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena, l’altro è stato soccorso dai sanitari dell’ambulanza.

I rilievi del caso sono stati svolti dagli agenti della Polizia Locale di Ravenna, intervenuti anche i Vigili del Fuoco.