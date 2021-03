Coronavirus a Ravenna: 98 casi con 36 sintomatici e tre decessi, tre donne di 81, 94 e 96 anni

INFORMATIVA SUI CASI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 2 MARZO

Nel territorio provinciale di Ravenna si sono registrati oggi 98 casi: si tratta di 58 maschi e 40 femmine; 62 asintomatici e 36 con sintomi; 90 in isolamento domiciliare e 8 ricoverati. Nel dettaglio: 61 da contact tracing; 18 per sintomi; 18 per test volontari; 1 per rientro dall’estero. I tamponi eseguiti sono stati 1.435 per una media di 6,8 tamponi positivi ogni 100. Oggi la Regione ha comunicato 3 decessi: tre donne di 81, 94 e 96 anni. Dall’inizio della pandemia a Ravenna sono morte per cause legate al Covid 811 persone. Sono state comunicate anche 75 guarigioni.I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 20.118. Il dato sulla distribuzione sul territorio:

25 casi a Ravenna

22 a Faenza

8 Cervia

6 Massa Lombarda

5 Conselice

5 Lugo

5 fuori provincia

4 Alfonsine

3 Bagnacavallo

3 Castel Bolognese

3 Cotignola

3 Russi

2 Solarolo

1 Bagnara di Romagna

1 Fusignano

1 Riolo Terme

1 Sant’Agata sul Santerno

Il punto sulla situazione Covid-19 con il sindaco Michele de Pascale e il dottor Tiziano Carradori direttore generale di Ausl Romagna

Continuano le conversazioni del mercoledì alle 13 in diretta streaming tra il sindaco Michele de Pascale e i professionisti e le professioniste del mondo della sanità, per fare il punto sull’emergenza sanitaria nel nostro territorio. Domani, 3 marzo, l’appuntamento è con il dottor Tiziano Carradori direttore generale di Ausl Romagna. La diretta streaming sarà visibile sulla pagina facebook del sindaco, del Comune di Ravenna e della Provincia di Ravenna, e sul canale youtube “Michele de Pascale sindaco”.

LA SITUAZIONE IN REGIONE ER OGGI 2 MARZO

Su un totale di oltre 40.000 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, sono 2.040 i casi di positività registrati in Emilia Romagna. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da è al 5%. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 265.214 casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di è 42,4 anni.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 45.847 (+ 1.589 rispetto a ieri).



LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 43.132 (+ 1.483).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 239 (+ 3 rispetto a ieri; questi numeri stanno crescendo ogni giorno) così distribuiti: 10 a Piacenza (+1 rispetto a ), 12.a Parma (-1), 18 a Reggio Emilia (invariato), 51 a Modena (invariato), 67 a Bologna (+3), 20 a Imola (invariato), 24 a Ferrara (invariato), 10 a Ravenna (invariato), 4 a Forlì (invariato), 6 a Cesena (invariato) e 17 a Rimini (invariato).

LE PERSONE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati negli altri reparti Covid sono 2.476 (+ 103, anche questi numeri sono in crescita costante).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite, sono 407 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 208.757.

I VACCINATI – Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente oltre 405.000 dosi; quasi 141.500 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 44 nuovi decessi: 2 a Piacenza (un uomo di 89 e una donna di 94 anni) anni); 4 nella provincia di Parma (tre uomini di 82, 79 e 69 anni e una donna di 92 anni); 2 nella provincia di Reggio Emilia (due uomini di 81 e 77 anni); 6 nella provincia di Modena (due uomini di 89 e 78 anni e quattro donne, rispettivamente di 95, 88, 83 e 60 anni); 19 in provincia di Bologna (undici uomini di cui tre di 89 anni, 2 di 87, uno di 86, 85, 81, 80, 69 e 67 anni e otto donne di 96, 92, 91, 88, 83, 80, 71 e 67 anni); 3 nel ferrarese (tre uomini, rispettivamente di 84, 81 e 74 anni) e 3 nel ravennate (tre donne di 96, 94 e 81 anni). Poi 1 in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 71 anni) e, infine, 4 nel riminese (un uomo di 97 anni e tre donne di 90,84 e 83 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.610.

