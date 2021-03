Si è svolta ieri pomeriggio, lunedì 1 marzo, in piazza del Popolo a Ravenna la manifestazione di un nutrito gruppo di genitori, fortemente contrariati dalla chiusura delle scuole a causa del passaggio in zona arancione scuro. Da questa mattina infatti, le attività didattiche delle scuole dalle elementari, fino alle superiori, si svolgeranno a distanza al 100%. Consentita la presenza solo per nidi e scuole dell’infanzia.

L’iniziativa si è tenuta nel rispetto delle misure anticovid: i partecipanti si sono disposti nella piazza in modo distanziato, indossando le mascherine e mostrando cartelli che invitavano alla ripresa delle lezioni in presenza.