Il nuovo Questore di Ravenna Giuseppina Maria Rita Stellino si presenta alla città. “Essenziale il contributo dei cittadini”

Questa mattina, 2 marzo, nella sala stampa della Questura di Ravenna, in viale Berlinguer, si è tenuta la conferenza stampa per l’avvicendamento del nuovo Questore, la dr.ssa Giuseppina Maria Rita Stellino.

Stellino proviene dalla Questura di Oristano ed è stata nominata dal Dipartimento della P.S. in sostituzione della dr.ssa Loretta Bignardi collocata in quiescenza per limiti d’età.

Presentandosi agli organi di stampa, il nuovo Questore Stellino si è detta contenta ed onorata di essere a Ravenna. “Non conosco bene la città – afferma Stellino – ma sono già al lavoro per approfondirne gli aspetti e le criticità. Sono molto contenta di essere qui e confido nella massima collaborazione tra cittadini e forze di polizia.”

“Il contributo dei cittadini – prosegue Giuseppina Maria Rita Stellino – è essenziale per la buona riuscita del nostro lavoro e per eliminare sul nascere eventuali problematiche. Da parte mia ci sarà sempre la massima disponibilità e una totale apertura verso l’esterno. Le critiche, se costruttive, saranno sempre apprezzate.”

Stellino ha poi evidenziato che tra i vari punti analizzati insieme al suo precedessore, la dr.ssa Loretta Bignardi, durante il passaggio di consegna, particolare attenzione è stata posta sul problema dei furti in abitazione. “Parlando dei furti in appartamento anche con il sindaco de Pascale, ho sottolineato l’importanza di continuare con attività di vigilanza passiva e di video-sorveglianza, fondamentali per individuare i responsabili” commenta Stellino.

Per quanto riguarda, infine, i controlli anti-Covid delle prossime settimane, con il passaggio di Ravenna in zona arancione scuro, il nuovo Questore ha aggiunto che si proseguirà sulla linea già tracciata dalla dr.ssa Loretta Bignardi, “ponendo sempre la massima attenzione al rispetto delle normative anti-contagio con lo svolgimento di controlli precisi e puntuali, che saranno ovviamente intensificanti nei fine settimana.”

“Confido nel buon senso dei cittadini, ma in questo periodo è fondamentale che le norme di sicurezza siano rigorosamente rispettate per salvaguardare la salute di tutti e quindi in caso di violazioni, procedere con le sanzioni” conclude Giuseppina Maria Rita Stellino.



Alcune immagine della conferenza stampa di oggi in Questura