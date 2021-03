Grave incidente stradale in Via Dismano. Bimbo di tre anni ricoverato al Bufalini di Cesena

Incidente in via Dismano, poco prima delle 13 di quest’oggi 3 marzo. Coinvolti nel sinistro tre veicoli nei pressi di Borgo Faina, due dei quali si sono scontrati frontalmente. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, che si è occupata dei rilievi.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei Vigili del Fuoco, per soccorrere quattro feriti, tra cui un bimbo di soli tre anni. Il piccolo è stato ricoverato all’ospedale di Cesena, così come il padre, in codice di media gravità. Mentre gli altri due automobilisti sono stati portati al Santa Maria delle Croci di Ravenna.