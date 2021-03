Il cordoglio dei cooperatori per la scomparsa di Franco Buzzi: “dirigente di altissimo valore”

I cooperatori di Legacoop Romagna esprimono il più sentito cordoglio per la scomparsa di Franco Buzzi, dirigente cooperativo di altissimo valore.

L’esperienza professionale di Buzzi si sviluppò per gran parte all’interno del movimento cooperativo ravennate e nazionale, ricoprendo importanti incarichi, a cominciare dalla presidenza della CMC. Per lunghi anni è stato poi al vertice dell’Associazione Nazionale Cooperative Produzione Lavoro (ANCPL). Nella sua prestigiosa carriera Buzzi è stato anche presidente del consiglio di sorveglianza del Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna. Dopo il pensionamento ha prestato servizio come presidente dell’ATM di Ravenna

“Di lui ricordiamo i principi morali, la competenza in ogni settore in cui ha agito, la dedizione al lavoro e la capacità critica che lo spingeva ad essere un innovatore, attento alle dinamiche di cambiamento delle imprese e dei mercati. Un vero cooperatore. Ci stringiamo alla moglie, alla figlie, ai nipoti e ai tantissimi che lo hanno conosciuto e stimato”, dichiara il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti.

“La scomparsa di Franco Buzzi, a lungo presidente nazionale della cooperazione di produzione e lavoro, addolora profondamente. In Buzzi i valori della solidarietà e della dignità del lavoro facevano parte del bagaglio umano ancora prima che di quello professionale. Non dimenticherò il suo calore, l’umanità che permeava ogni sua azione. Anche a nome della presidenza regionale di Legacoop e di Legacoop Produzione e Servizi mi stringo ai suoi cari in questo momento tanto doloroso” così il presidente di Legacoop Emilia-Romagna Giovanni Monti.