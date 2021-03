Lugo. Proseguono gli interventi in Via Cento, al via la nuova fase dei lavori

Proseguono i lavori in via Cento, a Lugo. Da venerdì 5 marzo, compatibilmente con la fine degli interventi in corso nel primo stralcio, inizierà il secondo stralcio dei lavori, a cura di Hera, per la posa della nuova rete idrica e i nuovi allacci utenze nel tratto di via Cento tra vicolo Trisoli e via Fratelli Malerbi.

L’intervento consiste nella bonifica della rete idrica in ghisa attualmente esistente in via Cento, con una nuova condotta in PVC della lunghezza di circa 485 metri e del diametro di 200 mm. Inoltre, saranno rifatti gli allacci delle utenze. I lavori verranno eseguiti in diversi stralci per creare minor disagio possibile ai residenti e alla viabilità.

Per effettuare i lavori del secondo stralcio, dal 5 marzo il tratto tra vicolo Trisoli e via Fratelli Malerbi sarà chiuso al traffico veicolare, ma rimarrà accessibile ai pedoni, mentre il tratto di via Cento da via Circondario Ponente a vicolo Trisoli sarà transitabile solo dai residenti, che potranno accedere con i propri veicoli e uscire da via Cento utilizzando vicolo Trisoli. Per il tratto di via Cento tra via Fratelli Malerbi e via Garibaldi l’accesso veicolare sarà possibile da via Fratelli Malerbi. La viabilità di via Fratelli Malerbi, infatti, non subirà modifiche e sarà in vigore quella ordinaria, ovvero senso unico da viale Bertacchi a via Cento. Inoltre, in via Cento sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione coatta per tutto il giorno dall’intersezione con vicolo Trisoli al civico 66.

In via Cardinal Massaia l’accesso è consentito solo a residenti e autorizzati. A tal fine, essendo chiusa l’intersezione con la via Cento, si rende necessario l’istituzione di un doppio senso di marcia per permettere ai residenti di via Cardinal Massaia di accedere ed uscire dalla via. Per far sì che la strada possa essere utilizzata in entrambi i sensi di marcia, viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro della via secondo la direzione di marcia viale Bertacchi – via Cento.

Per ulteriori informazioni contattare l’Urp del Comune di Lugo ai numeri 0545 38444 o 0545 38559 o alla mail urp@comune.lugo.ra.it.