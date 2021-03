Omicidio di Ilenia Fabbri: arrestato l’ex marito e un suo conoscente, sono ritenuti mandante ed esecutore materiale del delitto

Svolta nell’assassinio di Ilenia Fabbri. L’ex marito Claudio Nanni e un altro uomo sono stati arrestati nella notte per l’omicidio della donna uccisa all’alba del 6 febbraio nel suo appartamento di Faenza, con una profonda ferita alla gola. L’ex marito e un suo conoscente sono ritenuti rispettivamente mandante ed esecutore materiale del delitto e raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Ravenna su richiesta dei pm Daniele Barberini e Angela Scorza sulla base delle indagini della squadra mobile di Ravenna e dello Sco. Lo riferiscono l’Ansa e RaiNews24.

Il movente è riconducibile, per gli inquirenti al “profondo astio” che l’ex marito provava nei confronti della donna “a causa delle sue pretese economiche” conseguenti alla separazione del 2018 e ancora pendenti. L’inchiesta di Procura e polizia, che ha portato a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ha permesso di acquisire “gravi elementi indiziari” nei confronti dell’uomo e di un conoscente, nato nel Ravennate e residente in Emilia. Decisive per la svolta nelle indagini sembra siano state le immagini degli impianti di videosorveglianza. I due sono indagati in concorso e sono custoditi presso la Questura di Ravenna.

Alle 10.30 è stata convocata una conferenza stampa da parte degli inquirenti.