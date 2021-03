Riolo Terme sostituisce i vecchi lampioni con illuminazione al led. Interventi in corso d’opera

Nei giorni scorsi a Riolo Terme si sono conclusi i lavori di sostituzione dei vecchi lampioni stradali presso il Parco Morini, il Parco Cesare Battisti, Via Rio Vecchio, Via Giovanni XXIII, Via Isola/Via Molino Nuovo. Le strutture di illuminazione, ormai obsolete, sono state sostituite con nuovi lampioni a LED a risparmio energetico.

“Un progetto – spiega il sindaco Alfonso Nicolardi – che va nella direzione, non solo dell’innovazione e del miglioramento della qualità di illuminazione, ma anche in quella del risparmio energetico, con la conseguente riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera”.

Nei prossimi mesi si proseguirà poi con la sostituzione dei lampioni/punti luce in Via Kennedy, Via Garibaldi e Piazza Mazzanti.

“Inoltre – conclude Nicolardi -, con la consueta cura degli spazi comuni e del verde che da anni distinguono il nostro Comune, alcune aree come la zona pedonale di Via Garibaldi e l’aiuola di ingresso al Parco Fluviale sono state valorizzate con fiori, piante e fioriere nuove e moderne in acciaio corten non solo per migliorare il verde pubblico ma anche per rendere ancora più bella e vivibile la nostra Riolo Terme!”.