L’emergenza Covid fa rinviare le elezioni comunali di tante città fra cui Ravenna

Si terranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre le elezioni amministrative previste nel 2021. È quanto prevede la bozza del decreto legge sullo spostamento in avanti delle elezioni, che sarà portato a breve in Consiglio dei Ministri e potrebbe ancora subire modifiche. Il testo riguarda le comunali (tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino e la nostra Ravenna), le suppletive per la Camera a Siena e le Regionali, già indette in Calabria. Il decreto dispone il rinvio a causa «del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio».

Date più probabili almeno per le amministrative in 1.293 Comuni restano quella del 10 e dell’11 ottobre. Per la Regione Calabria, le cui elezioni erano già state fissate il 14 febbraio e poi fatte slittare all’11 aprile, si va verso il secondo rinvio.