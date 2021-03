Vaccini al mondo della scuola: ancora dubbi su come vaccinare il personale che ha il medico fuori regione

Il sindacato Snals (Sindacato dei lavoratori della Scuola) di Ravenna esprime apprezzamento per la campagna di vaccinazione che avverrà con le modalità previste dai vari comuni della provincia di Ravenna ma, nonostante i chiarimenti forniti dall’ASL nei giorni scorsi, permangono dubbi, così come le disparità di trattamento che sono venute a crearsi.

“Mi rivolgo direttamente all’ASL – si appella la Segretaria Snals Confsal di Ravenna, Maria Rosaria Strammiello – rinnovando la mia richiesta: per il personale proveniente da fuori regione, non assistito dal servizio sanitario locale, sarà previsto un canale per la prenotazione del vaccino? Oppure tale personale non ha diritto alla vaccinazione come chi è seguito dal medico locale?”.

“Grazie se qualcuno vorrà fare chiarezza – conclude – ed eventualmente rivedere l’accordo regionale stipulato nei giorni scorsi alla luce di queste difficoltà segnalate al sindacato quotidianamente dal personale proveniente da fuori regione. Si spera che finalmente si trovi una soluzione, garantendo così il diritto alla tutela della salute di tutti i lavoratori della scuola indistintamente”.