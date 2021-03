Cappelli (PRI Cervia) su Giornata della Donna: “serve una cultura di rispetto della dignità della donna”

In vista della festa dell’8 marzo, Giornata della donna, Giancarlo Cappelli, Segretario del PRI CERVIA, è intervenuto sul tema, sottolineando la necessità che “venga fatta azione formativa nelle scuole rivolta alle giovani generazioni, per raggiungere una cultura di rispetto della dignità della donna”.

“Se in origine, l’8 marzo, era un’occasione per incontrarsi esclusivamente fra donne, in realtà questa giornata è legata al ricordo e alla riflessione sulle conquiste politiche, sociali ed economiche del genere femminile. Negli ultimi anni sono state emanate diverse norme di diritto penale ispirate da un aumento progressivo dei reati di stupro e femminicidio, ma queste non hanno raggiunto l’obiettivo preposto. Una società che non difende la persona e la sua vita e che non punisce adeguatamente chi si macchia di violenza, non può considerarsi civile” scrive Cappelli.

“In questo periodo di pandemia, dove le famiglie vivono più a stretto contatto e trascorrono più tempo insieme, aumenta il rischio che le donne e i figli siano esposti alla violenza, soprattutto se in famiglia ci sono gravi perdite economiche e di lavoro. I fatti attuali sono per noi una sconfitta sociale che non può proseguire – commenta -. E’ pertanto un dovere di tutta la politica porre fine a queste violenze ed abusi con leggi e misure più dure e dissuasive, supportando anche i centri antiviolenza con il coordinamento delle Forze dell’Ordine”.

“La donna non può più essere considerata l’anello più debole della famiglia. Il rispetto dell’uomo verso la donna è di primaria importanza, necessario e imprescindibile – conclude -. E’ necessario quindi investire anche sull’educazione con una capillare azione formativa nelle scuole rivolta alle giovani generazioni, per raggiungere una cultura di rispetto della dignità della donna”.