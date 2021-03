Partono i lavori per l’ampliamento della rete fognaria in viale Galilei a Ravenna

Inizieranno lunedì 8 lavori di realizzazione di un nuovo tratto di fognatura bianca nel viale Galilei, a integrazione di parte degli esistenti.

L’intervento consiste nella predisposizione di collettori fognari completamente interrati e, una volta concluso, migliorerà l’assetto ambientale, evitando allagamenti in caso di forti piogge.

Durante i lavori è previsto il divieto di transito sui percorsi pedonali e ciclabili del tratto compreso tra gli attraversamenti pedonali all’altezza del civico 19 e all’intersezione con via Cassini; sono inoltre disposti il restringimento della carreggiata, il divieto di sosta con zona rimozione su ambo i lati per tutti i veicoli, il divieto di sorpasso e il limite massimo consentito di velocità di 30 chilometri orari in un tratto di lunghezza pari a circa 220 metri in direzione est a partire dal civico 19.

La conclusione dei lavori è prevista entro il 6 giugno.

L’intervento, del valore di 200 mila euro, è contenuto nel Piano degli investimenti 2020-2022.