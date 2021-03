Conselice. Il programma delle iniziative per la Festa della Donna 2021: domenica 7 marzo inaugurazione delle panchine ‘rosse’

Nonostante la situazione emergenziale legata alla pandemia, il Comune di Conselice ha organizzato una serie di iniziative in occasione della Festa della donna 2021, in collaborazioni con le associazioni Il caffè delle Ragazze, Non una di meno Conselice, Shahrazad e Il Bianconiglio.

Ecco il programma completo

Domenica 7 marzo – Inaugurazione delle panchine rosse nei tre centri (il colore rosso è il simbolo della lotta al femminicidio e alla violenza sulle donne): ore 10.30 via Bastia a Lavezzola; ore 11.00 via Mameli a San Patrizio; ore 11.30 Piazza Foresti a Conselice.

Lunedì 8 marzo

Presentazione del libro della europarlamentare Elisabetta Gualmini “Le mamme ce la fanno – Storie di donne sempre in bilico tra famiglia, scuola e lavoro” (Mondadori, 2014). Già professoressa ordinaria di Scienze Politiche presso l’Università di Bologna e presidente della fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo, poi vicepresidente e assessora alle politiche di welfare e politiche abitative della Regione Emilia-Romagna, dal 2019 è parlamentare europea eletta nelle liste del PD. La Gualmini dialoga con il Sindaco Paola Pula, l’assessore alla cultura Raffaella Gasparri e le rappresentanti delle associazioni locali che collaborano all’iniziativa.

La presentazione sarà visibile in diretta streaming collegandosi dal link disponibile sul sito istituzionale del Comune di Conselice e sulla pagina facebook del Comune.

Per l’occasione, la biblioteca comunale Giovanna Righini Ricci, nonostante l’impossibilità di aprire le porte ai cittadini (attualmente consente il ritiro dei libri previa prenotazione telefonica o via email tramite take-away oppure la consegna a domicilio) ha allestito la sua vetrina su via Garibaldi con una selezione di libri a tema.

Inoltre, nel programma sono previste iniziative a cura delle associazioni:

Non Una Di Meno di Conselice distribuisce i nastri rosa-fucsia nelle buchette delle vie del centro di Conselice;

Shahrazad Aps presenta il video “IN NOME DI PAOLA – donne vittime del lavoro” pubblicato nelle pagine facebook di Shahrazad e di Non Una Di Meno di Conselice

Infine, il video “IL RISPETTO METTE RADICI”, realizzato da Il Bianconiglio e Non Una Di Meno Conselice, sarà pubblicato nelle pagine facebook delle due associazioni.

“Quest’anno davvero non c’è niente da festeggiare – sottolinea il sindaco, Paola Pula – ma crediamo che anche in questa situazione vada tenuta alta la bandiera delle conquiste e dell’attenzione sulle donne: che sono ancor più appesantite da questa pandemia e che continuano ad essere bersaglio quotidiano di violenza”.