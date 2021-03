Edicola di Ravenna rapinata di prima mattina

Alle 7,45 del 6 marzo un’edicolante di Ravenna ha avuto una bruttissima sorpresa. Un ladro, armato di coltellaccio da cucina, ha infatti rapinato l’edicola all’inizio di via Roma (Porta Serrata), pretendendo l’incasso e fuggendo rapidamente in sella ad una bicicletta. 9o euro in banconote e monete l’incasso sequestrato dal malvivente alla povera edicolante, dettasi molto spaventata per l’accaduto.

La Polizia s’è precipitata sul luogo dell’accaduto mettendosi subito alla ricerca del ladro, un uomo vestito in modo trasandato, reso irriconoscibile da una mascherina e da un berretto.