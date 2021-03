Alle 16,15, all’ incrocio di via Trieste con via dei Mille a Marina di Ravenna, un ciclista over 80 è stato investito da un Suv Mercedes. Con buona probabilità, l’anziano signore, non ha dato la precedenza al veicolo e, nello scontro con conseguente caduta, ha riportato traumi di grave entità. L’ottantenne è stato infatti trasportato attraverso elimedica 118 all’ospedale Bufalini di Cesena.

Oltre ai sanitari, intervenuti con ambulanza ed elicottero, sul luogo s’è recata la Polizia Locale per i primi rilevamenti del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente.