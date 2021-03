Ravenna. Inaugurato Sportello di ascolto telefonico per genitori e insegnanti come supporto all’emergenza sanitaria

Un Centro d’ascolto telefonico; un supporto contro stress e difficoltà; una risorsa in risposta agli inediti problemi posti da questa emergenza sanitaria: tutto questo è “IL LATO POSITIVO”, lo Sportello di ascolto telefonico per genitori e insegnanti, nato da una collaborazione tra il Centro per le Famiglie del Comune di Ravenna e l’associazione Dalla Parte dei Minori Odv.

Aperto lo scorso 25 febbraio, il servizio – che si attiva prenotando telefonicamente un appuntamento al numero 0544 485830, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e il martedì e il giovedì fino alle 17 – vuole offrire un aiuto ai genitori e agli insegnanti per affrontare le conseguenze psicologiche legate all’emergenza sanitaria del Covid-19.

Pur se ancora oggetto di studio, alcune evidenze hanno mostrato come gli sviluppi dell’emergenza sanitaria stiano provocando conseguenze sul benessere psicologico delle persone. Verificato che le emozioni che provocano maggiore ansia sono legate all’incertezza e alla paura, che nei bambini e negli adolescenti possono tradursi in comportamenti regressivi, manifestazioni aggressive o sintomi fisici, la famiglia spesso entra in serie difficoltà che generano l’incapacità di trovare elementi di speranza e di ricercare nuove strategie per far fronte all’inedita situazione.

Inoltre, se la Didattica a Distanza, pone problemi – logisti ed economici – di non facile gestione alle famiglie e alle scuole, mette gli insegnanti di fronte alla difficoltà che li chiama a ricoprire un nuovo ruolo educativo in una condizione che osteggia la serenità di base necessaria all’apprendimento e li pone in una situazione di ansia e di stress legata al dover confrontarsi quotidianamente con strumenti nuovi che richiedono inedite e non sempre facili forme di adattamento.

IL LATO POSITIVO nasce per fornire un supporto facilmente fruibile ai familiari di bambini ed adolescenti (6-18 anni) e agli insegnanti delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado che si trovano in una condizione di stress o di difficoltà; indica strategie concrete di problem solving; promuove le capacità di adattamento personali e familiari; è veicolo di informazioni utili per la gestione di situazioni problematiche; indica le risorse del territorio più̀indicate, in continuo dialogo con il Centro per le Famiglia di Ravenna.

I colloqui si svolgeranno ogni giovedì̀pomeriggio – dalle 16 alle 18 – e avranno la

durata di circa 35 minuti.