Ravenna, Start Romagna invita al confronto famiglia Collinelli: “riscontrata non corrispondenza con quanto pubblicamente affermato”

“In merito a quanto segnalato tramite i media dalla ciclista professionista Sofia Collinelli, che ha lamentato un comportamento pericoloso per la sua incolumità da parte del conducente di un bus Start Romagna, l’Azienda ha completato la propria indagine interna ascoltando l’autista e visionando i filmati delle telecamere presenti a bordo del mezzo. – si legge in una nota dell’azienda di trasporto pubblico – Prima di concludere la procedura istruttoria l’azienda vorrebbe un confronto con Sofia Collinelli e il padre, avendo riscontrato una non corrispondenza con quanto pubblicamente affermato. A tal proposito Start Romagna invita la famiglia Collinelli a mettersi in contatto con l’azienda per fissare un incontro.”

A denunciare l’accaduto è stato il padre di Sofia, Andrea Collinelli, ex campione di ciclismo, in un post pubblicato sul proprio profilo facebook, nel quale si rivolge all’autista con tono acceso: “Caro autista dell’autobus Linea 3 Madonna dell’Albero, che oggi alle ore 12:50, tornando verso Ravenna, hai affiancato una ragazza in bici da corsa, l’hai guardata negli occhi e l’hai stretta a destra fino a mandarla fuori strada, con le conseguenze che sarebbero potute capitare… Quando ti guardi allo specchio, ti senti così grosso come il tuo autobus!?”