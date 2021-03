Seconda manifestazione, nel giro di pochi giorni, dei gruppi di genitori, insegnanti e studenti contrari alla didattica a distanza. A ritrovarsi in piazza del Popolo a Ravenna oggi, domenica 7 marzo, alle 16 sono state circa una cinquantina di famiglie, con tanto di figli-alunni al seguito.

“La scuola in presenza è un diritto costituzionale e un servizio essenziale – si leggeva nel manifesto di convocazione della manifestazione – Deve essere l’ultima a chiudere e la prima a riaprire. All’indomani dell’approvazione del nuovo DPCM che rende possibile la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado da parte dei governatori anche in regioni gialle, in qualità di genitori, studenti, insegnanti, educatori di Ravenna intendiamo manifestare al fine di scongiurare il rischio che questa chiusura possa protrarsi fino a giugno. Chiediamo che vengano adottate immediate misure per la riapertura”.