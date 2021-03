Lugo in lutto per la morte di Francesco Pirazzoli, attore e autore teatrale

L’Amministrazione comunale di Lugo si unisce al dolore dei famigliari per la scomparsa di Francesco Pirazzoli, autore e attore teatrale impegnato anche a Lugo nel teatro dialettale. Pirazzoli era inoltre impegnato nella Federazione Italiana Teatro Amatori sin dalle sue origini.

“Perdiamo una persona che in questi anni ha fatto tanto per la cultura e il teatro, anche a Lugo – commenta l’assessora alla Cultura Anna Giulia Gallegati -. Francesco, Checco per tutti, è stato un grande sostenitore del teatro dialettale, a cui ha dato un contributo importantissimo. Abbiamo avuto il piacere di collaborare con lui in tante iniziative come la rassegna ‘E’ nostar teatar’ al teatro San Rocco. Un punto di riferimento, insomma, per tutto il teatro dialettale, per chi attraverso la cultura ha voluto raccontare la storia e le tradizioni del nostro territorio”.