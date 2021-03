Mezzano. Lite tra coinquilini termina con un colpo di fiocina

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto ieri pomeriggio, 7 marzo, in un’abitazione di Mezzano, dove un uomo di origini straniere, al termine di una discussione con un connazionale, ha riportato una grave ferita ad una mano provocata da un colpo partito da una fiocina. Non si è trattato di un accoltellamento, come inizialmente ipotizzato.

Secondo quanto ricostruito finora, i due coinquilini avevano iniziato a discutere già dalla mattina, fino a quando, per cause ancora non chiarite, la situazione è degenerata.

Sul posto è accorso il personale del 118 con ambulanza e elisoccorso che, dopo le prime cure sul posto, ha trasferito il ferito al Bufalini di Cesena.

In Via Reale sono giunti anche i carabinieri, per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Come riporta il quotidiano Il Resto del Carlino, in edicola quest’oggi 8 marzo, l’aggressore, già ai domiciliari, è stato sottoposto allo stato di fermo.