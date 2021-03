Carceri della Romagna e Covid: l’analisi dell’Associazione Antigone

“Un lungo anno è trascorso dall’ondata di proteste e rivolte che ha sottoposto a estrema tensione il comparto penitenziario nazionale, dopo decenni di pace apparente rispetto alle forme di conflittualità più appariscenti. In attesa che vengano definite le conseguenze giudiziarie relative alla gestione di questi conflitti e alle eventuali responsabilità istituzionali sui decessi occorsi, riteniamo opportuno proporre una sintetica lettura di fase sugli istituti emiliano-romagnoli” scrive in una nota Antigone Emilia-Romagna. “Mentre la conflittualità ha registrato un anno fa picchi significativi nelle case circondariali di Modena e Bologna, tutte le prigioni della regione sono state interessate dalle conseguenze in termini di misure disciplinari e trasferimenti della popolazione detenuta, con particolare riferimento ai presunti protagonisti delle rivolte. L’amministrazione penitenziaria ha nel frattempo dovuto fronteggiare il rischio sostanziale della diffusione del Covid-19 all’interno delle strutture, che si è manifestata con incidenza significativa – solo in alcune di esse – nel corso della cosiddetta seconda ondata.”

“In termini generali, le attività di monitoraggio realizzate dall’articolazione locale di Antigone e le visite effettuate dai componenti dell’osservatorio regionale sulle condizioni di detenzione in questi 12 mesi registrano una considerevole tensione interna nelle prassi di governo del sistema penitenziario della Regione. Il combinato disposto di strategie di prevenzione sanitaria (contenimento dei contagi) e pratiche di prevenzione sicuritaria (contenimento dei conflitti) sembra prendere forma in chiave altamente differenziata. – continua Antigone – In alcuni istituti tale sinergia appare orientata a una radicale messa in discussione del regime e celle aperte e degli assetti della sorveglianza dinamica, riproponendo lo spettro di una quotidianità detentiva da trascorrere prevalentemente tra le mura delle celle. In altri, si manifesta un orientamento al mantenimento dell’apertura delle celle per almeno 8 ore al giorno. Riscontrare questa differenza implica la necessità di prendere posizione, soprattutto in prospettiva, contro i meccanismi regressivi e iniqui di una politica della chiusura – peraltro debolmente formalizzata – che già si traduce in un aumento dell’afflittività carceraria.”

In particolare nelle carceri della Romagna (Rimini, Ravenna e Forlì) – riferisce Antigone – si effettuano screening periodici sia al personale che alle persone detenute, secondo le linee guida stipulate dall’Ausl Romagna. “Le misure di prevenzione dei contagi adottate nei tre istituti sono uniformi e hanno permesso di tenere sotto controllo l’emergenza sanitaria in maniera efficace. Il regime a celle aperte ha continuato ad essere in vigore regolarmente, anche se, nella strutturale ristrettezza degli spazi, la sospensione delle attività sicuramente ha avuto un forte impatto sulla quotidianità detentiva, anche perché in tutti e tre i casi si tratta di carceri in cui l’offerta trattamentale prima della pandemia era piuttosto ampia” afferma l’associazione.