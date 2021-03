Nel primo pomeriggio di oggi, 8 marzo, si è svolto l’interrogatorio garanzia per Claudio Nanni, ex marito di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa il 6 febbraio nella sua casa di via Corbara a Faenza.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia di stampa Ansa Emilia Romagna, Claudio Nanni, 53 anni, accusato di essere il mandante del delitto, ha riferito che aveva incaricato Pierluigi Barbieri solo di far paura alla ex moglie – che gli continuava a chiedere soldi – e non di ucciderla. Nanni ha precisato di avere dato a Barbieri circa 2.000 euro per assolvere al suo compito.

In mattinata era stato sentito anche Pierluigi Barbieri, alias ‘lo Zingaro’, accusato di essere l’esecutore materiale dell’omicidio della Fabbri. Durante l’interrogatorio, davanti al Gip Corrado Schiaretti e al Pm Angela Scorza, l’uomo ha ammesso di averla uccisa. Barbieri, nato a Cervia e da tempo domiciliato in provincia di Reggio Emilia, ha risposto a tutte le domande restituendo una piena ammissione dei fatti.

Barbieri ha raccontato che gli erano stati promessi 20 mila euro e un’auto, mentre i 2.200 euro in contanti, sequestrati nel suo appartamento al momento dell’arresto, non avevano alcuna relazione con il delitto.

