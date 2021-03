Responsabile di una rapina nel ravennate, 34enne acciuffato a Cesenatico

I Carabinieri di Cesenatico hanno eseguito un arresto, in esecuzione di un “ordine di carcerazione per pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà” emesso dal tribunale di Ravenna, nei confronti di un 34enne cittadino tunisino, residente a Ravenna, ma trovato in un albergo di Cesenatico, e che dovrà espiare la pena di 1 anno, 9 mesi 28 giorni di reclusione per i reati di rapina e lesione personale, commessi a Ravenna nel 2017.

Il 34enne è stato anche deferito, essendo risultato inottemperante all’ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di sette giorni, emesso dal questore di Forlì-Cesena l’8 febbraio scorso.